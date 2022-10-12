Лондон, , 08:25 — REGNUM Король Великобритании Карл III будет коронован в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года на традиционной церемонии, которая проводилась в течение последней тысячи лет, объявил Букингемский дворец.

Карл III Dan Marsh

73-летний бывший принц Уэльский Чарльз автоматически стал королем после смерти королевы Елизаветы II в сентябре, однако торжественная церемония коронации его самого и его супруги Камиллы, которая будет коронована как королева, состоится лишь через полгода — в субботу 6 мая.

«Коронация будет отражением роли монарха сегодня и взглядом в будущее, в то же время опираясь на давние традиции», — говорится в заявлении дворца.

Торжественная церемония, которую проведет архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, обычно проходит через несколько месяцев после восшествия на престол нового монарха.

Короли и королевы сначала Англии, а затем Великобритании и Соединенного Королевства, короновались в Вестминстерском аббатстве со времен Вильгельма Завоевателя в 1066 году. Чарльз станет 41-м монархом после Вильгельма и самым старым на момент коронации.

По сообщениям британских СМИ, Чарльз хочет умерить пышность церемоний, понимая, что страна переживает нелегкие времена.

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