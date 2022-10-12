Южно-Сахалинск, 12 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Георгий Карлов («Единая Россия») посетил на Сахалине полигон Успеновский, где боевое слаживание проходят мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Карлов рассказал, что подготовиться сахалинцам к СВО помогают ветераны боевых действий, в их числе участник контртеррористической операции в Чечне, полковник Станислав Калентьев.

Депутату удалось пообщаться с мобилизованными. Карлов передал военнослужащим дополнительное снаряжение, о котором они просили.

«Могу сказать, что настрой у мужиков боевой, коллектив спаянный, понимание задач есть. Питание отличное, казармы всем необходимым оборудованы. Разговор вышел деловой: пожалуй, большинство вопросов касались поддержки семей мобилизованных, в том числе и региональных выплат, субсидий на коммуналку и целого ряда бытовых вопросов. Отвечаю с уверенностью: родные наших сахалинцев и курильчан без поддержки не останутся! В частности, региональные выплаты будут осуществляться непосредственно семьям наших бойцов через соцзащиту, куда поступили списки мобилизованных», — написал Карлов в своём телеграм-канале.

Депутат поблагодарил за организацию мобилизации военного комиссара островного региона Романа Романова и губернатора области Валерия Лимаренко.

«Область справилась с поставленной задачей, причём не в ущерб важным для нашей экономики производствам», — отметил Карлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине «Союз десантников» сформировал разведгруппу для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.