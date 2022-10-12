Нейпьидо, 12 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Вынесенный судом в Мьянме приговор доводит общий срок тюремного заключения бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи до 26 лет. Об этом 12 октября сообщает издание «Мьянмар нау».

Аунг Сан Су Чжи

Два отдельных дела о коррупции против бывшего фактического главы Мьянмы Аун Сан Су Чжи были возбуждены военными через несколько месяцев после смещения гражданского правительства в феврале 2021 года. Её обвинили в получении $550 тыс. в качестве взятки. 12 октября суд приговорил 77-летнюю Аун Сан Су Чжи по этим делам ещё к трём годам тюрьмы, что доводит срок её заключения до 26 лет.

Напомним, Аун Сан Су Чжи отстранили от власти 1 февраля прошлого года в ходе военного переворота. Партию «Национальная лига за демократию», лидером которой она являлась, обвинили в масштабных фальсификациях на парламентских выборах в ноябре 2020 года.