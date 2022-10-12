К тюремному сроку экс-госсоветника Мьянмы добавили ещё три года
Нейпьидо, 12 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Вынесенный судом в Мьянме приговор доводит общий срок тюремного заключения бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи до 26 лет. Об этом 12 октября сообщает издание «Мьянмар нау».
Два отдельных дела о коррупции против бывшего фактического главы Мьянмы Аун Сан Су Чжи были возбуждены военными через несколько месяцев после смещения гражданского правительства в феврале 2021 года. Её обвинили в получении $550 тыс. в качестве взятки. 12 октября суд приговорил 77-летнюю Аун Сан Су Чжи по этим делам ещё к трём годам тюрьмы, что доводит срок её заключения до 26 лет.
Напомним, Аун Сан Су Чжи отстранили от власти 1 февраля прошлого года в ходе военного переворота. Партию «Национальная лига за демократию», лидером которой она являлась, обвинили в масштабных фальсификациях на парламентских выборах в ноябре 2020 года.