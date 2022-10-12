Владивосток, , 08:23 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья 12 октября приняли законопроект, который учреждает новую краевую боевую награду, инициированную губернатором Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Медали ЗС ПК

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По словам зампредседателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергея Ищенко, новая региональная награда призвана отметить боевые заслуги добровольцев отряда «Тигр», участвующих в спецоперации.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О наградах Приморского края», медаль «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр» будет вручаться за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий. С ходатайством о награждении добровольца такой медалью может выступить региональное отделение Общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Проектом закона также установлено единовременное денежное поощрение к медали — 57 472 рубля.

По предварительным расчётам на их реализацию в 2022 году потребуется дополнительно 11,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск (сил) вручать ряд государственных боевых наград солдатам и офицерам от имени главы российского государства.