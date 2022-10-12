Вашингтон, 12 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР может сопровождаться ошибками и просчетами, которые приведут к Армагеддону, заявил президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Он (президент России Владимир Путин) не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном», — заявил Байден в эфире телеканала СNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден отверг вероятность применения ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным в ходе спецоперации на территории б. УССР.

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