Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае прокуратура направила в Верещагинский и Пермский районные суды уголовные дела о незаконном обороте 14 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нет наркотикам ElIndignado653

В первом случае злоумышленники в 2021 году через крупный интернет-магазин мелкими партиями продавали наркоманам синтетические наркотики. В декабре 2021 года группу наркоторговцев задержали. При обыске их места жительства изъяли свыше 9 кг запрещенных веществ, приготовленных к сбыту.

Во втором случае перед судом предстанет женщина. Её задержали в ноябре 2021 года на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург на подъезде к Перми. Пермячка ехала на легковом автомобиле из Москвы, где получила наркотики для сбыта в регионе. При обыске машины обнаружено свыше 5 кг наркотического вещества.

Фигурантка заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Это способствовало изобличению остальных участников группы.