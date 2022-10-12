Москва, 12 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Случаи несдачи демонстрационного экзамена в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) будут единичными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Ольгаказакова.рф Ольга Казакова

С 2022 года демонстрационный экзамен в учреждениях среднего профессионального образования становится обязательным. По утверждениям преподавателей СПО, демоэкзамен может закончиться для студентов даже коммерческих отделений самым неожиданным образом — вплоть до недопуска к защите дипломов, а значит — «повисанием в воздухе» между колледжем и вузом.

В этой связи остается открытым вопрос о том, что ждет молодых людей без дипломов? Обязательная срочная служба в рядах Вооруженных сил вместо возможного поступления в вузы с военными кафедрами и последующей службы уже в качестве младших офицеров?

Глава комитета Госдумы по просвещению Казакова напомнила, что демоэкзамен — это экзамен, демонстрирующий практические навыки студента по специальности, которую он получает, то есть парикмахер показывает, как умеет стричь, кондитер — печь, строитель — класть кирпич, автослесарь — ремонтировать автомобиль.

«Необходимо так выстроить системную работу в учреждениях СПО, чтобы студенты смогли беспрепятственно его сдавать, создать для этого все условия. Задача мастера-наставника — подготовить студента к сдаче такого экзамена, ведь это показатель и мастерства педагогов, это оценка в том числе их преподавательского труда, как они смогли будущего специалиста обучить», — сказала Казакова.

У студентов есть возможность сдать пробные демоэкзамены.

«Часто бываю в техникумах, колледжах, и во многих к проведению этого экзамена тщательно готовились: появились специально оборудованные места для сдачи демоэкэкзамена, максимально приближенные к реальным рабочим условиям. Перед демонстрационным экзаменом студенты здесь проходят пробные. Насколько вижу, сейчас этот экзамен вызывает у ребят меньше волнений и переживаний, чем даже по вопросам теории», — подчеркнула парламентарий.

В целом, по словам Казаковой, техникумы и коллежи также заинтересованы в том, чтобы студенты успешно прошли выпускные испытания.

«Поэтому если и возникнут случаи, что кто-то с первого раза не сдаст демонстрационный экзамен, то, уверена, они будут единичными. И для таких ребят предусмотрены процедуры апелляции и пересдачи, которую можно пройти дважды с восстановлением на этот период в образовательной организации. В успешной сдаче всеми студентами этого экзамена заинтересованы все: они сами, их наставники, администрации учреждений СПО, и даже будущие работодатели», — заявила глава комитета Госдумы.