Джакарта, 12 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна сосредоточена на разработке конкретных программ сотрудничества на протяжении всего председательства в G20, сообщает Antara.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Я не пессимистична, я оптимистична в том, что мы сможем разработать конкретные проекты сотрудничества, которые принесут пользу не только государствам-членам G20, но и мировому сообществу», — заявила Ретно Марсуди.

Конкретные результаты — это список предложений по проектам, программам или инициативам, которые являются темой рабочих групп G20 в 2022 году, которые нацелены на конкретные действия для стран-членов после завершения серии встреч G20.

Индонезия, как председательствующая в G20 в 2022 году, использует подход с конкретными результатами для реализации надежды на лучшую жизнь для сообщества.

«Мы по-прежнему сосредоточены на конкретных результатах, мы продолжаем работать», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, участие президента России Владимира Путина в саммите G20 подтвердила индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди.