Донецк, 12 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Горловка подверглась обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был произведён в 07:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные формирования бандеровцев в ночь на 12 октября обстреляли город Артёмовск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.