Москва, 12 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Заявления о начале «второго этапа» мобилизации, поступающие из регионов, не имеют оснований. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Kovalchuk22 Юрий Швыткин

Депутат прокомментировал информацию официальных лиц из Курской и Ростовской областей о «первом» и «втором» этапах мобилизации. Швыткин пояснил, что указом президента никаких этапов не предусмотрено.

«Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — приводит его слова «Парламентская газета».

Мобилизационный план существует отдельно для каждого региона, отметил Швыткин. И некоторые субъекты его по-прежнему выполняют, например, Москва, добавил он.