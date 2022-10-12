В Госдуме не подтвердили начало второго этапа мобилизации
Москва, 12 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Заявления о начале «второго этапа» мобилизации, поступающие из регионов, не имеют оснований. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).
Депутат прокомментировал информацию официальных лиц из Курской и Ростовской областей о «первом» и «втором» этапах мобилизации. Швыткин пояснил, что указом президента никаких этапов не предусмотрено.
«Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — приводит его слова «Парламентская газета».
Мобилизационный план существует отдельно для каждого региона, отметил Швыткин. И некоторые субъекты его по-прежнему выполняют, например, Москва, добавил он.