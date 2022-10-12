Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В Бурятии полиция организовала проверку по факту избиения 12-летнего ребёнка взрослым мужчиной. Инцидент произошёл возле школы №32 Улан-Удэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кулак Pavlofox

По словам очевидцев, на улице произошёл конфликт между школьниками. В какой-то момент в ситуацию вмешался отец одного из мальчиков, который набросился на обидчика своего сына, повалил его на землю и начал избивать. В результате пострадавший оказался в больнице.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина. Она отметила, что подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона.

«Почему педагоги, классный руководитель, администрация 32 школы не увидели нарастающий конфликт в классе? Какие меры по предотвращению конфликтов среди детей принимались в школе? Какие мероприятия проводились с родительской общественностью?» — написала она в соцсети.

Эти моменты омбудсмен намерена выяснить вместе с сотрудниками городского комитета по образованию, где в настоящее время организована служебная проверка. Наталья Ганькина взяла ситуацию на контроль до её разрешения.