Луганск, 12 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Вооруженные формирования бандеровцев в ночь на 12 октября обстреляли город Артёмовск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 12 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Отмечается, что обстрел Артёмовска со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 01:45 (совпадает с мск) и во время него по городу была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные формирования киевского нацистского режима обстреляли Кировский район Донецка и Макеевку.