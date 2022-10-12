Пермь, 12 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Перми на шоссе Космонавтов планируют модернизировать светофоры. Аукцион уже объявлен. Начальная цена лота составляет более 18,8 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Светофор

Заказчиком выступает администрация города. Перед модернизацией подрядчик должен будет разработать проектную документацию. Светофоры оборудуют устройствами звукового и голосового сопровождения, купольными IP-видеокамерами и подключат к серверам автоматизированного управления дорожным движением и единой платформе видеоданных, пишет портал 59.ru со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.

Предполагается, что работы по модернизации начнутся 8 ноября 2022 года. Современные светофоры введут в строй не позднее 25 декабря 2022 года.