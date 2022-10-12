Якутск, , 08:18 — REGNUM Члены общественной палаты Якутии проверили условия на пяти полигонах, где проходит подготовка бойцов из республики к участию в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом рассказал представитель общественного органа Сергей Соболев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в оперативном штабе региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От общественной палаты ездят общественники по нашим мобилизованным. Работа ведётся, людей своих мы не бросаем, посещаем, вникаем в их нужды», — отметил он.

Проверены условия содержания резервистов в Ростовской области на Кадамовском полигоне, а также в Бурятии, Приморье, Еврейской автономии и Хабаровском крае. По словам члена региональной общественной палаты, с отрядом «Боотур» связь поддерживает лично председатель общественной палаты республики Николай Бугаев.

В республике действуют органы военной прокуратуры, которые занимаются неправильно призванными мобилизованными. По ошибке могут быть призваны отцы четверых и более детей, люди с ограничениями по здоровью и сотрудники предприятий и организаций, на которых установлена бронь.

Координационный центр общественной палаты оказывает юридическую и психологическую помощь. Также создан центр, который занимается сбором гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы по теме частичной мобилизации за время работы горячей линии на эту тему задали специалистам более 13 тысяч жителей Якутии. Звонки поступают на единый номер 122.