Владивосток, 12 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Яхты из Владивостока с российскими гражданами прибывают в Корею, пассажиры стремятся получить статус беженца. Часть из них прибыли в Сокчо, другие — в Пхохан и Пусан в конце сентября и начале октября. Ещё два парусника пришвартовались 12 октября в городе Пхохан. Иммиграционная служба республики выясняет подробности, но во внутренних водах оказались порядка 10 яхт, пассажирам которых отказано во въезде. У некоторых из них заканчивается вода и топливо, сообщает ИА PrimaMedia.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парусная яхта

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На яхте, которая прибыла 30 сентября в Сокчо, на борту оказались пять россиян без электронного разрешения на поездку (K-ETA). Это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Их не пустили в порт и развернули обратно. Еще 18 человек на трех яхтах оказались у порта Пхохан и Пусан 1 и 2 октября, 16 из них было отказано в пропуске на территорию страны без разрешения и прохождения стандартной процедуры.

На начало октября корейские власти заявляли о 23 российских гражданах, прибывших в страну на парусниках. В иммиграционной службе страны пояснили, что в связи с неполным пакетом документов на въезд и неуточненной целью пребывания на территории Кореи большинству было отказано во въезде. Но местные жители до сих пор сообщают о яхтах, которые курсируют около гаваней страны с иностранцами на борту.

Также власти Южной Кореи объяснили, что, «если в России будет всплеск бегства из-за мобилизации, высока вероятность, что Корея действительно станет местом временного пребывания».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко высказал мнение о сбежавших из страны после объявления частичной мобилизации.