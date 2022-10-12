Донецк, 12 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского нацистского режима обстреляли Кировский район Донецка и Макеевку. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 07:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:55 ВСУ выпустили ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов заявил, что, по его мнению, для того, чтобы пресечь ввоз западной боевой техники и оружия на территорию б. УССР, достаточно атаковать пункты замены колесных пар грузовых поездов.