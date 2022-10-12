Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Disney внесла заметные изменения в расписание кинопремьер, сдвинув даты релизов ряда блокбастеров. Об этом 12 октября сообщает портал Comicbook.

Walt Disney

Кинокомпания отложила премьеры нескольких фильмов Marvel, например, третья часть «Дедпула» теперь выйдет на экраны на два месяца позже (8 ноября 2024 года), а релиз кинокомикса «Мстители: Секретные войны» студия отложила на полгода (до 5 мая 2026-го). При этом дата премьеры фильма «Мстители: Династия Канга» осталась неизменной (2 мая 2025-го). Что касается кинокомикса «Блэйд», который недавно лишился режиссёра, то его релиз Disney перенесла на год, с 3 сентября 2023-го на 6 сентября 2024-го.

Согласно обновлённому графику фантастическая картина «Планета обезьян: Королевство» выйдет на экраны 24 мая 2024-го, байопик «Шевалье» студии Searchlight Pictures — 7 апреля 2023-го, а детектив Кеннета Браны «Призраки в Венеции» — 15 сентября 2023-го. Стоит отметить, что кинокомпания удалила из расписания некий пока безымянный фильм Marvel, который должен был выйти на экраны 1 мая 2026-го.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel остановила производство кинокомикса «Блейд». Режиссёр Бассам Тарик вынужден был отказаться от этого проекта из-за изменений в производственном графике.