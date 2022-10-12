Москва, 12 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Совфеде выразили недоумение в связи с качеством системы учета лиц, пребывающих в запасе.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Как одновременно в стране могут быть такие сервисы как «Госуслуги» и столь плачевное состояние системы учёта лиц, пребывающих в запасе», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне частичной мобилизации в России фиксировались случаи, повестки получали студенты, пожилые люди и инвалиды.

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