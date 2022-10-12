Уфа, , 08:19 — REGNUM Изменение в положение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в связи с празднованием Дня молодежи намерены внести в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий проект закона одобрил комитет госсобрания Башкирии по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

В настоящее время запрет действует только 27 июня.

«Между тем эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Так, летом 2022 года День молодежи отмечали 24 и 25 июня (в пятницу и субботу).

«То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняет. В связи с этим предлагается распространить запрет на продажу алкоголя и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий», — пояснил Толкачев.

Отмечается, что проект закона документ прошел оценку регулирующего воздействия. Уже было получено положительное заключение правительства Башкирии.

Документ был направлен в президиум госсобрания региона для его включения в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента.