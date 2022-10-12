Москва, 12 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Чтобы пресечь ввоз западной боевой техники и оружия на территорию б. УССР достаточно атаковать пункты замены колесных пар грузовых поездов, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

Грузовой поезд

«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию [б. УССР] не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что железнодорожные колеи на постсоветском пространстве шире, чем в странах Европы.

Михайлов также отметил, что инфраструктура на территории б. УССР серьезно ослаблена после массированных ударов, а ряд предприятий может полностью прекратить работу в ближайшее время.

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