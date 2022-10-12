Херсон, 12 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Как минимум пять взрывов прогремели в небе над Херсоном, предположительно, сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом 12 октября с места событий сообщили журналисты ряда российских СМИ.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

Следов от противоракет в небе не видно, однако жители города в социальных сетях также написали о пяти взрывах. Официального подтверждения запуска ракет ПВО над Херсоном пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Киевского района Донецка в ДНР со стороны киевских карателей. Боевики выпустили по городу три снаряда калибром 155 мм.