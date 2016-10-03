12 Октября
 
13:58

Путин высказался об ошибочной энергополитике стран ЕС: "Сами виноваты!"

13:57

Инфляция в еврозоне достигла 10%, отметил Путин.

13:57

Европа постоянно пытается свались свои собственные ошибки на других, в частности на Россию, подчеркнул Владимир Путин.

13:56

Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне.

13:54

Путин: «Северные потоки» лишены политической подоплёки, это чисто коммерческий проект.

13:53

Владимир Путин отметил, что отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл в случае их экономически обоснованной эксплуатации и безопасности.

13:50

Всё ясно, кто за этим стоит и кто выгодоприобретатель — Путин об атаках на «Северные потоки».

13:49

Путин: «Кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

13:48

Путин: режим в Киеве давно использует террористические методы.

13:48

Атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом. Это акт международного терроризма, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.