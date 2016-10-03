Путин высказался об ошибочной энергополитике стран ЕС: "Сами виноваты!"
Инфляция в еврозоне достигла 10%, отметил Путин.
Европа постоянно пытается свались свои собственные ошибки на других, в частности на Россию, подчеркнул Владимир Путин.
Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне.
Путин: «Северные потоки» лишены политической подоплёки, это чисто коммерческий проект.
Владимир Путин отметил, что отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл в случае их экономически обоснованной эксплуатации и безопасности.
Всё ясно, кто за этим стоит и кто выгодоприобретатель — Путин об атаках на «Северные потоки».
Путин: «Кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
Путин: режим в Киеве давно использует террористические методы.
Атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом. Это акт международного терроризма, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.