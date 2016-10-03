Президент России Владимир Путин 12 октября выступает на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя».

Основная тема — «Глобальная энергетика в многополярном мире». В форуме принимают участие ведущие эксперты в сфере энергетики, представители и руководители крупнейших энергетических компаний.

Ранее глава государства обратился к участникам, организаторам и гостям форума. Он отметил, что Россия прочно входит в число лидеров мировой энергетики, является надёжным и ответственным экспортёром энергоресурсов, несмотря на оказываемое на нашу страну беспрецедентное давление.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.