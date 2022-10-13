Президент России Владимир Путин 12 октября выступает на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя». Основная тема — «Глобальная энергетика в многополярном мире». В форуме принимают участие ведущие эксперты в сфере энергетики, представители и руководители крупнейших энергетических компаний. Ранее глава государства обратился к участникам, организаторам и гостям форума. Он отметил, что Россия прочно входит в число лидеров мировой энергетики, является надёжным и ответственным экспортёром энергоресурсов, несмотря на оказываемое на нашу страну беспрецедентное давление. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:48 12.10.2022 Атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом. Это акт международного терроризма, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

13:48 12.10.2022 Путин: режим в Киеве давно использует террористические методы.

13:49 12.10.2022 Путин: «Кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

13:50 12.10.2022 Всё ясно, кто за этим стоит и кто выгодоприобретатель — Путин об атаках на «Северные потоки».

13:53 12.10.2022 Владимир Путин отметил, что отремонтировать «Северные потоки» возможно, но это будет иметь смысл в случае их экономически обоснованной эксплуатации и безопасности.

13:54 12.10.2022 Путин: «Северные потоки» лишены политической подоплёки, это чисто коммерческий проект.

13:56 12.10.2022 Путин: Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, мяч на их стороне.

13:57 12.10.2022 Европа постоянно пытается свались свои собственные ошибки на других, в частности на Россию, подчеркнул Владимир Путин.

13:57 12.10.2022 Инфляция в еврозоне достигла 10%, отметил Путин.

13:58 12.10.2022 Путин высказался об ошибочной энергополитике стран ЕС: «Сами виноваты!»

13:59 12.10.2022 Сами еврочиновники подчёркивают, что европейское благополучие последние десятилетия во многом базировалось на сотрудничестве с Россией — Путин.

13:59 12.10.2022 Взрывы на трубопроводах «Северный поток» являются актом международного терроризма. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе». Читайте подробнее: Путин заявил об остром кризисе в мировой экономике и ТЭК

14:00 12.10.2022 Путин: не надо отказываться от сотрудничества с Россией.

14:01 12.10.2022 В Евросоюзе по чужой команде сознательно ведут курс на снижение качества жизни своих граждан — Путин.

14:01 12.10.2022 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM

14:01 12.10.2022 Киевский режим давно использует террористические методы, заявил 12 октября президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: киевский режим давно использует террористические методы

14:02 12.10.2022 Из-за агрессивного продвижения «зелёной повестки», в том числе в Еврозоне, глобальный нефтегазовый сектор уже оказался недоинвестированным, подчеркнул Владимир Путин.

14:03 12.10.2022 Острый кризис, который связан с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, переживают в данный момент мировая экономика и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Читайте подробнее: Путин: мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис

14:04 12.10.2022 Своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную экономику — Путин.

14:04 12.10.2022 Путин: «Россия никогда не будет действовать вопреки здравому смыслу».

14:06 12.10.2022 Владимир Путин: мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть.

14:07 12.10.2022 Россия — один из ключевых участников глобального энергетического рынка, отметил Владимир Путин.

14:07 12.10.2022 Некоторые участники энергетического рынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил 12 октября президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность

14:08 12.10.2022 Путин: несмотря на уход западных компаний с российского рынка, мы сможем обеспечить добычу нефти в необходимых объёмах.

14:08 12.10.2022 Губернатор Югры Наталья Комарова предлагает передавать новые участки месторождений недропользователям без конкурса. Об этом она заявила на «Российской энергетической неделе» в Москве. «Мы направили предложения в Минприроды России по 75 участкам недр, которые считаем, уже в 2022 году надо передать недропользователям без конкурса для того, чтобы создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи. По оценкам запасы — свыше 160 млн тонн, ресурсы — порядка 730 млн тонн», — заявила глава ХМАО Комарова. Об этом: Глава Югры предлагает передать нефтеучастки недропользователям без конкурса

14:09 12.10.2022 В России значительно выросло производство сжиженного газа.

14:10 12.10.2022 Путин: мы продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставке российских энергоносителей.

14:12 12.10.2022 Программа социальной газификации в России набирает обороты — Путин.

14:13 12.10.2022 Авантюры некоторых лидеров Запада разрушают глобальную рыночную экономику. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе». Читайте подробнее: Путин заявил, что Запад разрушает глобальную экономику

14:13 12.10.2022 Соединённые Штаты могли совершить теракты на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» из выгоды. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: США теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам — Путин

14:14 12.10.2022 Диверсии на газопроводах «Северный поток» — проявления международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — подчеркнул Путин. Читайте также: Путин: против «Северных потоков» совершён акт международного терроризма

14:14 12.10.2022 Путин: мощности российской энергосистемы продолжают обновляться.

14:14 12.10.2022 Особое внимание нужно уделить повышению надёжности электросетевого комплекса — Путин.

14:15 12.10.2022 Россия готова к доверительному партнёрству в энергетической сфере, отметил президент РФ.

14:16 12.10.2022 «Северный поток — 2». gazprom.ru

14:17 12.10.2022 Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» лишены политической подоплеки, это чисто коммерческий проект, заявил 12 октября президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: «Северные потоки» лишены политической подоплеки

14:18 12.10.2022 Президент РФ Владимир Путин констатировал: в России самая низкая в Европе стоимость электроэнергии.

14:18 12.10.2022 Турция становится хабом для поставки углеводородов, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»). Подробности в материале: Депутат Госдумы: Турция становится Германией — хабом для углеводородов

14:23 12.10.2022 Страны Европы в 2022 году понесут убытки в размере €300 млрд из-за спотового механизма ценообразования. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Читайте также: Путин назвал сумму убытков Европы при спотовом механизме ценообразования

14:24 12.10.2022 Ошибочная политика Запада в энергетике, а вовсе не российская спецоперация на территории б. УССР привела к росту цен на энергию. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет», — сказал глава государства. Об этом: Путин: цены на энергию растут не из-за России

14:25 12.10.2022 Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ с 2023 года составит 32−34%, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов.

14:25 12.10.2022 Нитки газопроводов «Северный поток», повреждённые в результате диверсии, можно отремонтировать. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин оценил необходимость ремонта «Северных потоков»

14:27 12.10.2022 Россия готова покупать европейские товары, но страны ЕС сами их не продают, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о готовности России покупать европейские товары

14:27 12.10.2022 Россия не станет действовать в ущерб здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по тем ценам, которые они установили. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Об этом: Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы себе в ущерб

14:28 12.10.2022 Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, которые установили предельные цены закупки продукции. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе». Подробности в материале: Путин исключил поставки нефти странам, установившим потолок цен

14:31 12.10.2022 Решение ОПЕК+ направлено на балансировку мирового рынка, заявил 12 октября президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: решение ОПЕК+ направлено на балансировку рынка

14:32 12.10.2022 Владимир Путин на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя». kremlin.ru

14:32 12.10.2022 Россия будет продолжать переходить на расчёты в национальных валютах при оплате энергоресурсов. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Читайте также: Путин: РФ продолжит переходить на расчёты в нацвалютах при оплате энергии

14:35 12.10.2022 Сегодня отсутствуют гарантии того, что практика «ценового потолка» на нефть не будет распространена на другие отрасли и не распространится на другие страны, помимо России, заявил президент РФ Владимир Путин.

14:37 12.10.2022 Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят ситуацию с энергоресурсами. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя». Читайте также: Распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами — Путин

14:38 12.10.2022 Уже сегодня очевидно, как западные страны будет решать проблему с высокими ценами на электроэнергию. Так было и в прошлые годы. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин рассказал, как Европа будет решать проблемы с ценами на энергоресурсы

14:40 12.10.2022 Благополучие Европы в последние десятилетия во много базировалось на сотрудничестве с Россией. Это признают многие чиновники в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Но и что еще бы хотел отметить, собственно, это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией», — сказал российский лидер. Подробности в материале: Путин: в основе благополучия ЕС лежало сотрудничество с Россией

14:43 12.10.2022 В отличие от стран Запада, отказавшихся выполнять уже заключенные контракты в различных сферах, Россия всегда выполняет свои обязательства. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Читайте также: Путин: Россия всегда выполняет свои обязательства

14:46 12.10.2022 Глава Газпрома Алексей Миллер: во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города.

14:49 12.10.2022 Газопроводы «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Голубой поток» позволят России разместить свой газ на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Подтверждают свою эффективность такие проекты, как «Сила Сибири», «Турецкий поток», у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и «Голубой поток», — сказал Путин. Читайте также: Путин: Россия сможет разместить газ на мировых рынках

14:49 12.10.2022 Владимир Путин на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

14:51 12.10.2022 Президент России Владимир Путин предложил сделать основным пунктом маршрута поставок российского природного газа в Европу Турцию, создав там крупный газовый хаб. Читайте подробнее: Путин предложил создать в Турции крупный газовый хаб для Европы

14:52 12.10.2022 Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах. Читайте подробнее: Путин поручил предоставить нуждающимся субсидии на газовое оборудование

14:52 12.10.2022 Европейские партнёры Вашингтона рискуют, заключая контракты на поставки газа из Соединённых Штатов. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о рисках поставок газа из США

14:52 12.10.2022 Сообразно с текущими объемами потребления энергии нужно заниматься альтернативными видами энергетики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Об этом: Путин: заниматься альтернативной энергетикой нужно сообразно с потреблением

14:55 12.10.2022 На Западе взялись за уничтожение свободы предпринимательства после того, как разрушили традиционные ценности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом: На Западе разрушают свободу предпринимательства — Путин

14:57 12.10.2022 Организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» руководствовались циничной логикой — оставить миллионы потребителей без доступной энергии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким целям. Заставить!» — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин объяснил логику диверсий на «Северных потоках»

14:58 12.10.2022 Транзит российского газа в страны Европы может быть перемещён на юг, к Чёрному морю. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин предложил переместить транзит газа в Европу на юг

15:01 12.10.2022 Россия сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне до 2025 года, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин: Россия сохранит нефтедобычу на текущем уровне до 2025 года

15:03 12.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Еленовку и Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Еленовку и Киевский район Донецка — СЦКК

15:09 12.10.2022 Программа социальной газификации будет продолжена после 2022 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя». «Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал глава государства. Об этом: Путин поручил продлить программу социальной газификации

15:12 12.10.2022 Газопроводы «Северный поток» можно отремонтировать, однако это должно иметь смысл дальнейшей обоснованной эксплуатации. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал условие ремонта трубопроводов «Северный поток»

15:12 12.10.2022 Подорожание энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию в ЕС, где она уже достигла 10%, заявил 12 октября президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: подорожание энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию в ЕС

15:13 12.10.2022 ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн б/с, до 2,64 млн б/с, в 2023 году — на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

15:41 12.10.2022 Текущая ситуация в российском ТЭКе не создает рисков для завершения налогового маневра в нефтянке, в 2023 году он будет продолжен, заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, выступая на сессии в рамках РЭН-2022.

15:52 12.10.2022 По трубопроводам «Северный поток», «Турецкий поток» и Ямал — Европа никто, кроме России, не может поставлять газ. Об этом 12 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Подробности в материале: Новак: поставлять газ по трубопроводам «Северный поток» может только Россия

16:01 12.10.2022 На дешёвых российских энергоресурсах держалось благополучие ФРГ, а национализация рынка и трейдеров приведёт только к росту затрат налогоплательщиков. Об этом 12 октября заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Об этом: Миллер: благополучие ФРГ держалось на дешевых российских энергоресурсах

16:34 12.10.2022 Владимир Путин на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

17:48 12.10.2022 Уцелевшая нитка российского газопровода «Северный поток» способна осуществлять транзит до 80 миллионов кубометров газа в сутки, но все упирается в соглашение с европейцами и в необходимость изменения их позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. «Северный поток» может прокачивать 55 миллиардов кубометров в год, т. е. 160 миллионов кубометров в сутки. Значит, одна нитка — это 80 миллионов кубометров газа в сутки, при условии, что она цела», — заявил эксперт. Для проверки целостности трубы датчане должны пустить российских специалистов в датскую исключительную экономическую зону, они должны провести расследование, отметил Митрахович.

18:05 12.10.2022 Компания «Газпром» фиксирует рекордные объёмы суточных поставок газа в Китай, сообщил 12 октября руководитель компании Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, поставки выходят за рамки контрактных объёмов. Об этом: Миллер заявил о рекордных объёмах импорта газа в Китай

19:02 12.10.2022 На пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

19:37 12.10.2022 Бюджет Европейского союза, рассчитанный на семилетний период, стремительно истощается из-за роста цен на энергоносители и затрат на поддержку киевского режима, сообщает 12 октября Financial Times. При этом издание цитирует мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, указавшей на то, что бюджет не был готов к такому числу задач. По утверждению Financial Times, ЕС пытается спланировать корректировку своего бюджета, в том числе за счёт запроса дополнительных ресурсов у стран — членов ЕС.

20:40 12.10.2022 Владимир Путин на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

21:46 12.10.2022 Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели переговоры по вопросам сотрудничества в газовой сфере, сообщает 12 октября телеграм-канал «Газпрома». Обсуждение состоялось в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в Москве. Читайте также: Алексей Миллер и глава МИД Венгрии обсудили поставки российского газа

22:05 12.10.2022 На пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя» kremlin.ru

23:16 12.10.2022 Венгрия не намерена поддерживать дополнительные санкции против России в области энергетики, заявил 12 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи в Москве с руководителем компании «Газпром» Алексеем Миллером.

07:46 Россия исторически связана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказал зампред Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, комментируя заявление президента Владимира Путина о строительстве в Монголии участка «Силы Сибири 2». Об этом: «Восточный разворот» должен сработать лучше контрсанкций» — зампред Госдумы

07:53 Заявление президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Чёрного моря и Турцию, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Всегда в выигрыше» — Путин нашёл, куда применить газ из «Северных потоков»

08:12 Глава Бурятии Алексей Цыденов увидел перспективные возможности для республики при строительстве нового газопровода в Китай, Читайте также: «Это уже перспективы для Бурятии» — глава региона о газопроводе в Китай

08:26 Губернатор Калужской области Владислав Шапша внёс в Законодательное собрание региона инициативу о повышении размера субсидий на социальную газификацию до 100 000 рублей. Об этом глава области сообщил 13 октября в социальных сетях. Подробности в материале: В Калужской области повысят размер субсидий на социальную газификацию

10:13 ПАО «Газпром» заключил с Татарией программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ подписан руководителем компании Алексеем Миллером и главой РТ Рустамом Миннихановым в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022». Читайте подробнее: Главы Газпрома и Татарии подписали программу газоснабжения до 2025 года