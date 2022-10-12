Чаа-Хольский район, Тыва, 12 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор 32-летней жительнице Чаа-Хольского района по уголовному по делу об истязаниях опекаемого её ребёнка. Подробности сообщил корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, обвиняемая два года — с апреля 2019 по июнь 2021 года издевалась над 13-летней девочкой, систематически избивая её, нанося физические и психические страдания.

В ходе расследования были внесены представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению в отношении ребёнка преступления.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком три года. Приговор суда вступил в законную силу», — отметили в управлении.