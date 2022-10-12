Калининград, 12 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Экипажи морской авиации Балтийского флота — ударных вертолётов Ми-24, транспортных вертолётов Ми-8, противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 — провели учения, в ходе которых отработали различные учебно-боевые задачи. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ка-27

пресс-служба ЗВО «В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолётов Ми-24 и Ми-8 отработали взлёт и посадку, выполнили полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника с использованием бортового вооружения — спаренных пушек ГШ-23 и неуправляемых реактивных снарядов».

Противолодочные Ка-27, в свою очередь, отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, а также её последующим уничтожением при помощи авиационных бомб. Поисково-спасательные вертолеты Ка-27 выполнили поиск и спасение экипажа условно аварийного судна.

Отмечается, что полёты в ночных условиях в программе подготовки экипажей занимают особое место. Всего в учениях было задействовано около 20 вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Аллуайв на Кольском полуострове экипажи вертолётов отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота выполнили полёты на боевое применение, в ходе которых провели стрельбы по наземным целям неуправляемыми реактивными снарядами С-8.