Оренбург, 12 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Значительную часть обязанностей Оренбурга по наружной рекламе и торговле заберёт правительство Оренбургской области, сообщили в пресс-центре Законодательного собрания региона.

Фото мэрии Ярославля Проект торгового киоска

Законопроект о перераспределении отдельных полномочий в рекламной сфере и торговой деятельности внесён в региональный парламент. Документ предполагает, что исполнительная власть возьмет на себя регулирование большей части вопросов: от утверждения схем размещения баннеров и щитов, до выдачи разрешений на их установку и эксплуатацию, предписаний о демонтаже и даже сам демонтаж. В случае с объектами нестационарной торговли — это разработка, утверждение и публикация схем, где будет стоять павильон.

Акцент сделают на цифровизации. В частности, будет создана электронная карта с обозначением точек, где можно разместить нестационарный объект. Предприниматель сможет подобрать себе те трафики, которые ему интересны. Каждому объекту присвоят также QR-код, по которому можно будет получить подробную информацию. Оренбург станет пилотным проектом. В случае успешного внедрения новшеств проект растиражируют по другим муниципалитетам.

Пока перераспределить функционал предложено на срок до 1 января 2028 года. На его осуществление потребуется увеличение штата сотрудников — на четыре человека. В бюджете необходимо запланировать на 2023 год 5 млн руб., на 2024–2025 годы — по 4,2 млн. В перспективе для исполнения государственных функций авторы законопроекта предлагают создать государственное казенное учреждение численностью 20 человек. Финансирование расходов областного бюджета будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых министерству архитектуры Оренбуржья.