Хараре, 12 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал власти страны создать новую стратегию по борьбе с лесными пожарами в республике. Об этом глава государства заявил в своем обращении к народу.

Dave Hogg Пожар

«Теперь необходима новая национальная стратегия, чтобы свести к минимуму эту растущую угрозу, риск которой увеличивается с каждым днем, пока не начались первые дожди в летний сезон», — заявил он.

Мнангагва добавил, что управление чрезвычайных ситуаций и министерство экологии Зимбабве должны обеспечить необходимую борьбу с природными возгораниями. Отмечается, что сейчас республика находится на пике пожароопасного сезона.

Ранее в Зимбабве погибли не менее десяти человек в результате природных пожаров. Отмечалось, что работники фермы оказались недалеко от очага возгорания, который разрастался из-за сильного ветра. Погибли десять человек, еще четверо получили серьезные ожоги.