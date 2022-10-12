Хабаровск, 12 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. На продажу с молотка выставлена авиационно-техническая база № 2 в Хабаровске, которая принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут» и находится на территории аэропорта «Новый». Торги стартуют с начальной ценой 739,833 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Итоги тендера подведут 28 октября 2022 года.

В состав лота входят девять объектов движимого имущества, ангар для обслуживания самолётов общей площадью 10,6 тыс. кв. м, административно-бытовое здание общей площадью более 8 тыс. кв. м. Также в составе лота право аренды участка площадью 22 542 кв. м, который является приаэродромной территорией аэродрома Хабаровск (Новый).

Напомним, тем временем в некоторых регионах, например, в Курганской области власти поднимают вопрос деприватизации ранее ушедших в частные руки активов. В целом по искам Генпрокуратуры и ФАС РФ уже возвращены пакеты акций четырёх предприятий.