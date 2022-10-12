Донецк, , 07:56 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка в 06:45 (совпадает с мск), выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине «Союз десантников» сформировал разведгруппу для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.