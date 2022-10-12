Челябинск, 12 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Челябинской области предприятия переформатировали своё производство под нужды армии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как пишет Накануне. Ru, после начала частичной мобилизации в регионе занялись формированием комплектов всего необходимого для военнослужащих. Но целого ряда позиций не было на рынке и промышленникам поставили задачу наладить собственное производство.

«Эту задачу мы уже решаем, отвечаем на потребность в специальной одежде, оборудовании, снаряжении, амуниции», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Так, на предприятии «Спецтехнологии» развернули производство бронежилетов под требуемые объёмы. А обувная фабрика «Юничел» приступила к изготовлению берцев по армейским стандартам. Кроме того, скоро в регионе освоят пошив специальных жилетов-разгрузок, которые востребованы у военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация населения.