Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Эпизод из своей биографии, поясняющий, почему он пошёл в политику и стал в итоге главой государства, рассказал президент США Джозеф Байден 11 октября в интервью телеканалу CNN.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил американский лидер, он учился в небольшой начальной школе Святого Розария. Дорога к школе вела мимо местной пожарной части.

«Все мои приятели стали пожарными, полицейскими или священниками. Я не годился ни для одной из этих профессий, так что вот, где я в итоге оказался», — улыбаясь, заключил глава Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил, что очень гордится своим сыном, Хантером Байденом, который обвиняется в сокрытии наркозависимости, торговле оружием, а также подозревался в причастности к коррупционным скандалам.

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