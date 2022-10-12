Южно-Сахалинск, , 07:53 — REGNUM На Сахалине «Союз десантников» сформировал разведгруппу для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщил председатель общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения Алексей Лотто.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он пояснил, что в состав группы вошли мобилизованные, те кто получил повестки, но еще не мобилизован, а также добровольцы, которые хотят принять участие в спецоперации.

«На одном из полигонов мы сформировали разведгруппу из числа наиболее подготовленных ребят и ежедневно работаем с ними. Скажу так, что ребята работают на износ. Все понимают поставленные задачи и конечные цели, все без лишнего пафоса и слов готовы встать на защиту Отечества. Люди пришли, чтобы пройти хорошую подготовку. Более того, есть несколько человек, которые даже не получили повестки, но хотят отправиться в зону СВО. Работаем!» — цитирует Лотто пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетным ударам с российской стороны подверглись около 30% инфраструктуры на территории б. УССР. Об этом 11 октября заявил ответственный за энергетическую сферу киевского режима Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.