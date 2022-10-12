Ханты-Мансийск, , 07:51 — REGNUM Власти Югры обеспечат мобилизованных земляков рюкзаками с предметами первой необходимости. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

содержимое рюкзака мобилизованного из Югры Департамент общественных и внешних связей ХМАО

В рюкзак вошли 28 предметов, рекомендованных Министерством обороны РФ. Подчёркивается, что экипировка закуплена из средств резервного фонда Югры.

В набор мобилизованного входят: дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон, налобный фонарь, балаклава, хомут-стяжка, батарейки, шапка флисовая, наколенники, налокотники, перчатки и другое.

Комплектование рюкзаков завершат до 15 октября. Затем их доставят в Омск и Екатеринбург, где сейчас проходят обучение в воинских подразделениях мобилизованные югорчане. По поручению губернатора бойцам передадут рюкзаки лично каждому в руки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты думы ХМАО подняли вопрос плохого обеспечения мобилизованных жителей Югры, которых перед отправкой в учебные части недостаточно обмундировали и не снабдили лекарственными препаратами. Глава региона Наталья Комарова обещала решить вопросы с амуницией и аптечками для бойцов.

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