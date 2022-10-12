Кызыл, 12 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Туве за прошедшую неделю зарегистрировано 632 случая ОРВИ, что на 2,1% больше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано 34 больных, в том числе 27 детей до 14 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим врачи рекомендовали не затягивать с прививкой от гриппа и обратиться в поликлиники по месту жительства. План вакцинации в нынешнем эпидемиологическом сезоне составляет почти 200 тыс. человек или 60% населения республики.

К настоящему времени в медицинские учреждения Тувы поступило около 158 тыс. доз вакцины от гриппа. По словам главного санврача региона Людмилы Салчак, в Тере-Хольском, Тоджинском и Овюрском районах план выполняется хорошими темпами.

«Низкий охват вакцинацией взрослого и детского населения против гриппа и ОРВИ наблюдается в Тес-Хемском, Кызылском, Сут-Хольском и Улуг-Хемском районах и в г. Кызыле», — добавили в правительстве.