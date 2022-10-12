Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Колумбия и Венесуэла по итогам 2022 года продемонстрируют самый высокий рост внутреннего валового продукта (ВВП) среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Колумбия (сс) CucombreLibre

Рост ВВП в этих республиках составит соответственно 7,6% и 6%. Далее в списке следуют Уругвай (5,3%), Аргентина (4%) и Боливия (3,8%). Наименьшее увлечение ВВП будет наблюдаться в Парагвае — 0,2%.

В среднем внутренний валовой продукт в регионе по итогам годы вырастет на 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября МВФ пересмотрел программу расширенного финансирования Аргентины в размере $44 млрд, пообещав выделить стране еще $3,8 млрд.

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