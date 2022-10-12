Оренбург, 12 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области выделят 200 млн рублей на заработную плату олигофренопедагогов, тифлопедагогов, психологов, воспитателей и других педагогов, которые работают в детских садах с особенными дошкольниками. Такое решение приняло правительство, сообщили в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В регионе насчитывается около 3 тысяч воспитанников детсадов с различными нарушениями психофизического здоровья. Всё больше родителей хотят, чтобы ребята росли со своими ровесниками в обычных детских садах.

Выделенные 200 млн рулей позволят сохранить группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их наполняемость в два-три раза меньше, чем в стандартных дошкольных группах, поскольку ребята требуют значительно больше внимания.