Тегеран, , 08:15 — REGNUM 11 октября Хаджи Нуруддин Азизи, исполняющий обязанности министра торговли и промышленности движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Афганистан консультируется с иранскими властями по поводу импорта газа и нефтепродуктов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Ссылаясь на свою встречу со специальным посланником президента Ирана по Афганистану Хасаном Каземи Коми, он отметил, что провёл конструктивные обсуждения по импорту нефти и газа с высокопоставленным иранским дипломатом.

Министр движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал это заявление на встрече с афганскими экспортерами нефти, подчеркнув, что список компаний, импортирующих нефть и газ из России и Ирана, будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности министра торговли и промышленности также объявил, что Афганистан подписал контракт на закупку нефтепродуктов и пшеницы из России.