Тегеран, 12 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 11 октябряХаджи Нуруддин Азизи, исполняющий обязанности министра торговли и промышленности движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Афганистан консультируется с иранскими властями по поводу импорта газа и нефтепродуктов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Ссылаясь на свою встречу со специальным посланником президента Ирана по АфганистануХасаном Каземи Коми, он отметил, что провёл конструктивные обсуждения по импорту нефти и газа с высокопоставленным иранским дипломатом.

Министр движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал это заявление на встрече с афганскими экспортерами нефти, подчеркнув, что список компаний, импортирующих нефть и газ из России и Ирана, будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее исполняющий обязанности министра торговли и промышленности также объявил, что Афганистан подписал контракт на закупку нефтепродуктов и пшеницы из России.