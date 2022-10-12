Токио, , 07:45 — REGNUM Пострадавших в результате дистанционного уничтожения ракеты-носителя Epsilon не было, заявил представитель японского министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент мы не получали информации о том, что кто-либо из людей пострадал, а также о сопутствующем материальном ущербе в связи с произошедшим», — заявил он.

Для расследования причин неудачного пуска ракеты уже создана комиссия. Она занимается сбором и проверки данных о пуске ракеты-носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония запустила ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту. В ходе полета запуск сочли неудачным, в связи с чем было принято решение дистанционно уничтожить ракету. Отмечалось. что это первый неудачный запуск японской ракеты с 2013 года.

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