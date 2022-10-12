Томск, 12 октября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур навестил мобилизованных томичей, находящихся в учебном центре под Екатеринбургом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Владимир Мазур с мобилизованными из Томской области

Здесь проходят военную подготовку около 400 военнослужащих из Томской области. Глава региона проверил условия их проживания и передал им флаг области, а также первую партию экипировки, купленной на средства областного бюджета, предпринимателей и граждан.

По словам губернатора, в учебном центре у бойцов достойные условия проживания и несения службы.

«А еще у наших земляков высокий боевой дух, хорошее настроение и настрой на победу. Горжусь тем, что у нас такие земляки и уверен: они все вернутся домой к своим семьям!» — подчеркнул он.