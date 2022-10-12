Тегеран, , 11:42 — REGNUM 11 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари на встрече с официальными лицами Омана рассмотрел вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Сафари встретился и провел переговоры с управляющим Центрального банка Омана Тахером бин Салемом Аль-Омаари, заместителем секретаря по дипломатическим вопросам министерства иностранных дел Шейхом Халифой бин Али Аль-Харти и председателем Национальной инвестиционной компании Омана Абдулсаламом Альмуршиди.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной сферах, а также о совместных государственных и частных проектах.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с султаном Омана Хайтамом бен Тариком во дворце Аль-Алам заявил, что торговое сотрудничество Ирана и Омана отстает от политических отношений, призвав к укреплению взаимных связей в области торговли.