Тегеран, 12 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. 11 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатииМехди Сафари на встрече с официальными лицами Омана рассмотрел вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Сафари встретился и провел переговоры с управляющим Центрального банка ОманаТахером бин Салемом Аль-Омаари, заместителем секретаря по дипломатическим вопросам министерства иностранных делШейхом Халифой бин Али Аль-Харти и председателем Национальной инвестиционной компании ОманаАбдулсаламом Альмуршиди.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной сферах, а также о совместных государственных и частных проектах.

Ранее президент ИранаИбрагим Раиси на встрече с султаном ОманаХайтамом бен Тариком во дворце Аль-Алам заявил, что торговое сотрудничество Ирана и Омана отстает от политических отношений, призвав к укреплению взаимных связей в области торговли.