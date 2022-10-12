Киев, , 07:40 — REGNUM Взрывы слышны в городах на подконтрольной Киеву территории б. УССР. Об этом 12 октября сообщили СМИ киевского режима.

Ракетный удар. Киев. Утро 10.10.2022 Цитата из видео Взрывы в Киеве 10 октября

В частности, сообщается о взрывах в городах Запорожье и Николаев. В Киеве объявлена воздушная тревога.

Кроме того, ряд СМИ уточняет, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своём телеграм-канале о взрывах в находящемся под контролем террористического киевского режима городе Запорожье. Также в городе наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

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