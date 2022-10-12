Около 10 млн рублей пожертвований собрано калужанами для мобилизованных
Калуга, 12 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Порядка 10 млн рублей пожертвований для мобилизованных земляков собрали благотворительные фонды, помогают поддерживать бойцов неравнодушные калужане. К этой работе активно подключились главы администраций городов и районов региона, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Первые группы мобилизованных калужан, которые прошли боевую подготовку и слаживание, отправились в подразделения, в которых будут проходить службу. Часть дополнительного обмундирования и снаряжения передали бойцам в учебке.
Ранее, ИА REGNUM сообщало о деятельности калужского общественного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, созданного на базе волонтёрского штаба #МыВместе. В центре трудятся порядка 50 волонтёров, большинство из которых имеют опыт работы в условиях пандемии. Задача центра — объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины.