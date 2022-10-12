Калуга, 12 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Порядка 10 млн рублей пожертвований для мобилизованных земляков собрали благотворительные фонды, помогают поддерживать бойцов неравнодушные калужане. К этой работе активно подключились главы администраций городов и районов региона, сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети в «ВКонтакте» Губернатор Владислав Шапша в подмосковном учебном центре по-боевому слаживанию мобилизованных

Первые группы мобилизованных калужан, которые прошли боевую подготовку и слаживание, отправились в подразделения, в которых будут проходить службу. Часть дополнительного обмундирования и снаряжения передали бойцам в учебке.

«Формируем для каждого бойца комплекты, в которых более 10 наименований. В эти наборы входит как раз то, с чем просили помочь мобилизованные. Рюкзаки, спальники, пенки, бафы, дополнительные аптечки, в том числе кровеостанавливающие жгуты, термобелье и другое. Мы на связи с подразделениями, в которых калужане проходят подготовку и службу. Готовим в помощь нашим бойцам современные технические средства. В том числе квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения», — отметил Владислав Шапша.

Ранее, ИА REGNUM сообщало о деятельности калужского общественного центра поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей, созданного на базе волонтёрского штаба #МыВместе. В центре трудятся порядка 50 волонтёров, большинство из которых имеют опыт работы в условиях пандемии. Задача центра — объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины.