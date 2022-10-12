Тегеран, 12 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. 11 октября глава судебного управления провинции Керман на юго-востоке Ирана заявил, что в провинции задержан человек, подозреваемый в шпионаже со стороны израильского режима. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Ходжат аль-Ислам Эбрахим Хамиди, глава судебного управления провинции Керман на юго-востоке Ирана, заявил, что силы КСИР арестовали человека, подозреваемого в шпионаже со стороны разведывательной службы Израиля «Моссад».

Представитель судебной власти заявил, что этот человек планировал совершить акты саботажа и действия, направленные против государственной безопасности.

Хамиди отметил, что обвиняемый человек стремился установить связи с сотрудниками иранской разведки для осуществления своих злонамеренных планов.

Он подчеркнул, что подозреваемый в последнее время несколько раз посещал соседние страны под видом бизнесмена и связывался со службой разведки израильского режима через Интернет.

По словам главы судебного управления провинции Керман, подозреваемый также планировал выехать за пределы Ирана, чтобы встретиться с сотрудниками разведки израильского режима, но был задержан разведывательными силами КСИР перед своим отъездом.