Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области в закон «О транспортном налоге» внесены изменения, которые предусматривают льготы для контрактников, добровольцев и мобилизованных участников специальной военной операции на территории бывш. УССР. Изменения внесены по инициативе губернатора Сергея Цивилёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

«Отмена транспортного налога — ещё одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников, — прокомментировал решение Цивилёв. — Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года».

Согласно документу, кузбасские бойцы будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы.