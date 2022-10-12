Кемерово, 12 октября 2022, 07:39 — REGNUM В Кемеровской области в закон «О транспортном налоге» внесены изменения, которые предусматривают льготы для контрактников, добровольцев и мобилизованных участников специальной военной операции на территории бывш. УССР. Изменения внесены по инициативе губернатора Сергея Цивилёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Министерство обороны Российской Федерации

«Отмена транспортного налога — ещё одна региональная мера поддержки, которая позволит снизить финансовую нагрузку для семей мобилизованных и контрактников, — прокомментировал решение Цивилёв. — Наши парни защищают государство от неонацизма и не должны переживать, что в их отсутствие у их родных и близких возникнут проблемы. Мы приняли решение, что от этих выплат мобилизованные будут освобождены на два года».

Согласно документу, кузбасские бойцы будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все транспортные средства. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы.