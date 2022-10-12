Тегеран, , 09:57 — REGNUM 11 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой выступил против вмешательства Европы во внутренние дела Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан в своём твиттере заявил, что Иран и Франция согласились с тем, что взаимное уважение и выгода превыше отношений.

«Разговаривал по телефону с министром иностранных дел Франции @MinColonna. Договорились, что взаимное уважение и выгода превыше политических отношений», — написал иранский дипломат в твиттере.

Он также отметил: «Согласились с тем, что насилию и террору следует решительно противостоять».

«Я возражаю против вмешательства Европы в наши внутренние дела. В связи с этим я вновь заявляю, что мы ответим взаимностью, если будут применены ограничительные меры ЕС», — подчеркнул он далее.