Иран выразил протест против вмешательства Европы во внутренние дела
Тегеран, 12 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. 11 октября министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой выступил против вмешательства Европы во внутренние дела Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Амир Абдоллахиан в своём твиттере заявил, что Иран и Франция согласились с тем, что взаимное уважение и выгода превыше отношений.
«Разговаривал по телефону с министром иностранных дел Франции @MinColonna. Договорились, что взаимное уважение и выгода превыше политических отношений», — написал иранский дипломат в твиттере.
Он также отметил: «Согласились с тем, что насилию и террору следует решительно противостоять».
«Я возражаю против вмешательства Европы в наши внутренние дела. В связи с этим я вновь заявляю, что мы ответим взаимностью, если будут применены ограничительные меры ЕС», — подчеркнул он далее.