Благовещенск, , 07:41 — REGNUM Жительница Ставропольского края похищала деньги у пенсионеров из Благовещенска. Вместе с подругой она входила в доверие к пожилым людям, представляясь врачом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Под предлогом записать пенсионеров на вакцинацию от коронавируса злоумышленница убеждалась в том, что человек находится дома один и втиралась в доверие, пытаясь узнать, где хранятся деньги. Разговор слушала через приоткрытые двери квартир её знакомая. Впоследствии женщины проникали в жильё и похищали деньги. Таким образом было совершено семь краж на сумму 557,5 тыс. рублей. Самой крупной похищенной сумой стали 200 тыс. рублей.

Женщина, беседовавшая с пожилыми женщинами, проходит по отдельному уголовному делу. Её сообщницу уже приговорили к 3,5 годам заключения с отсрочкой наказания до достижения её ребёнком 14-ти лет в 2027 году и возмещением 185 тыс. рублей потерпевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области мужчина узнавал новости о крупных ДТП и «зарабатывал» на тех, кто потерял в этих авариях своих близких. Жителя Белогорска задержали по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества.