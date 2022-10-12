Тегеран, , 10:34 — REGNUM Подчеркнув, что ядерные технологии имеют широкий спектр применения, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что его организация готова использовать ядерные технологии со всеми имеющимися возможностями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 октября.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мохаммад Эслами, вице-президент и глава AEOI, выступил с комментарием на заседании Комиссии по сельскому хозяйству, водным ресурсам, национальным ресурсам и окружающей среде.

Заявив, что Организация по атомной энергии Ирана готова расширить свою деятельность в различных областях, включая сельское хозяйство, Эслами сообщил, что в этом отношении были предприняты гигантские шаги, которые в настоящее время находятся на стадии индустриализации.

«Технико-экономические обоснования были проведены по всей стране в сельскохозяйственном секторе», — отметил он, подчеркнув, что Организация по атомной энергии Ирана выразила свою готовность максимально использовать ядерные технологии со всеми своими возможностями.